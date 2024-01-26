МЭА ждет в 2024 году снижения на 20% цен на газовом хабе в Европе

В агентстве считают, что TTF составит около $10 за 1 млн британских тепловых единиц

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Цены на газовом хабе TTF в Европе в 2024 году окажутся на 20% ниже уровня 2023 года, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

"Согласно прогнозным кривым по состоянию на середину января 2024 года, ожидается, что в 2024 году TTF будет в среднем на 20% ниже уровня 2023 года и составит около $10 за 1 млн британских тепловых единиц", - сказано в отчете.

При этом спотовые цены на СПГ в Азии сохранят свою премию по сравнению с ценами европейских хабов в 2024 году. Это должно стать стимулом для роста поставок СПГ на азиатские рынки.

Цена газа на хабе Henry Hub в США должна вырасти на 15% на фоне ужесточения фундаментальных показателей рынка.