Эксперты прогнозируют рост рынков природного газа в 2024 году

Аналитик Джержели Молнар констатировал, что наряду с падением спроса на газ в Европе, потребность в нем будет расти в Африке и, главным образом, в Китае

РИМ, 26 января. /ТАСС/. Рынки природного газа вернутся к росту в 2024 году, хотя расширение использования газа на импортных рынках будет ограничено некоторым увеличением мировых поставок СПГ. Об этом сообщил, представляя очередной доклад о состоянии газового рынка Международного энергетического агентства (МЭА), его аналитик Джержели Молнар.

Согласно докладу, после шока с поставками газа в 2022 году рынки природного газа перешли к постепенному восстановлению баланса в 2023 году "благодаря своевременным политическим действиям, эффективно работающим рыночным рычагам и благоприятным погодным условиям". Констатируется, что "цены на газ значительно снизились по сравнению с максимумами 2022 года, хотя и остались значительно выше своих исторических средних показателей в Азии и Европе".

"Несмотря на эту постепенную стабилизацию, рынок оставался напряженным с точки зрения поставок, поскольку увеличение мирового производства СПГ было недостаточным, чтобы компенсировать продолжающееся снижение поставок российского трубопроводного газа в Европу. Рост производства СПГ не оправдал предыдущих ожиданий из-за задержки реализации проектов и проблем с поставками сырьевого газа. Цены продолжали демонстрировать повышенную волатильность до 2023 года, что отражает неуверенность рынка в поставках", - говорится в докладе, представленном на семинаре, организованном итальянским Институтом международных дел. Как продемонстрировал спикер, объем поступающего в Европу российского газа по трубопроводам не превышал в 2023 году 10%, тогда как 37% приходилось на СПГ.

Как констатировал Молнар, наряду с падением спроса на газ в Европе, потребность в нем будет расти в Африке и, главным образом, в Китае. На фоне сохранения рисков снижения мировых поставок СПГ, в том числе из-за роста напряженности на ключевых транспортных маршрутах, будет расти интерес к новым поставщикам в странах Африки и Ближнего Востока.