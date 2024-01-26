Путин дал старт строительству атомного ледокола "Ленинград"

Глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов докрутили болты, фиксирующие закладную доску

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал разрешение на начало строительства атомного ледокола "Ленинград".

Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи Балтийского завода. Вместе с президентом в ней приняли участие глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Прошу вас дать разрешение на установку закладной доски на первом отсеке будущего атомного ледокола "Ленинград", - обратился к президенту РФ председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин.

"Прошу вас", - ответил Путин.

По команде главы государства они, взяв в руки отвертки, докрутили болты, фиксирующие закладную доску на первой секции будущего ледокола.

О ледоколе

Длина атомного ледокола "Ленинград" составит 173,3 м, ширина - 34 м, общая высота - 52 м, осадка по конструктивной ватерлинии - 10,5 м, минимальная рабочая осадка - 9,2 м, водоизмещение - 33,54 тыс. тонн. Такой ледокол рассчитан на 40 лет эксплуатации. Экипаж составляет 52 человека.

Атомоход оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными (60 МВт) атомными ледоколами в мире. Двухосадочная конструкция таких судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Универсальный атомный ледокол предназначен для самостоятельной проводки судов (в том числе крупнотоннажных), круглогодичного лидирования караванов в западном районе Арктики, ледокольной проводки судов на мелководных участках Енисея и Обской губы. Кроме того с помощью такого ледокола возможна будет буксировка судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, оказание помощи судам и выполнение спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде. Предельная толщина сплошного ровного припайного льда, преодолеваемая ледоколом непрерывным ходом со скоростью 1,5-2 узла, при полной мощности, на глубокой воде, составляет 2,8 м.

Главное отличие ледоколов с атомной силовой установкой - огромная энерговооруженность. Атомный ледокол может работать без "дозаправки" несколько лет. Кроме того, запасы топлива не занимают места на судне, что позволяет увеличить полезную нагрузку и более года работать без захода в порт. Мощность атомного ледокола дает возможность работать во льдах толщиной 2,9 м, что существенно выше максимальных возможностей по толщине ледового покрытия для дизельного ледокола.