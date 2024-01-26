Forbes: Бернар Арно возглавил список богатейших людей планеты

На второе место спустился Илон Маск

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно занял первую строчку в списке богатейших людей мира, опередив Илона Маска. Информация об этом приводится на сайте журнала Forbes.

По его информации, состояние Арно выросло на $21,6 млрд и к настоящему моменту оценивается в $205,8 млрд.

На второе место спустился Илон Маск, совокупный капитал его компаний Tesla и SpaceX составил $204,2 млрд. За ними следуют основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос ($179,9 млрд), один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон ($142,6 млрд) и глава корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг ($138,8 млрд). Также в десятку богатейших людей планеты вошли глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($125,9 млрд) и основатель компании Microsoft Билл Гейтс ($122,8 млрд).