"Полюс" разместил первый выпуск "золотых" облигаций на 15 млрд рублей

Ставка купона составила 3,10% годовых

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Золотодобывающая компания "Полюс" разместила первых выпуск "золотых" облигаций со ставкой купона 3,10% годовых и сроком обращения пять с половиной лет. Объем выпуска составил 15 млрд рублей, следует из сообщения компании.

"ПАО "Полюс" завершило размещение дебютного выпуска 5,5-летних "золотых" облигаций со ставкой купона 3,10% годовых. Объем выпуска составил 15 млрд рублей, что соответствует примерно 2,6 тонны золота", - сообщила компания.

Номинальная стоимость каждой "золотой" облигации, являющейся условной денежной единицей, составляет 1 грамм золота. Денежный эквивалент номинальной стоимости будет рассчитываться в российских рублях на основе учетной цены на золото, установленной Банком России. Срок выплаты купонного дохода составляет 182 дня.

"Компания планирует направить привлеченные средства на рефинансирование текущего долга и общекорпоративные цели", - добавили в "Полюсе".

О компании

"Полюс" занимает второе место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и входит в пятерку мировых лидеров по объему производства золота. Основные производственные объекты компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Основные акционеры "Полюса" - МКАО "Вандл холдингс лимитед" с долей 46,35% и группа "Акрополь" (доля 29,99%), бенефициаром которой является Ахмет Паланкоев. Еще 22,5% акций находятся в свободном обращении.