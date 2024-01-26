Лихачев отметил хорошую динамику Северного морского пути

Как отметил гендиректор госкорпорации "Росатом", в 2023 году был поставлен рекорд в 36,5 млн тонн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Проект Северного морского пути (СМП) показывает хорошую динамику, в 2023 году был поставлен рекорд в 36,5 млн тонн и десятикратный рост транзита. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии начала строительства атомного ледокола "Ленинград" на Балтийском заводе.

"У проекта СМП хорошая динамика, рекорд - 36 с лишним миллионов тонн перевозки в прошлом году, десятикратный рост транзита, привлечение международных компаний к реализации проекта СМП и, конечно же, опережающий темп роста инфраструктуры, портовая инфраструктура вышла уже на мощность больше 40 млн тонн", - сказал он.

Лихачев подчеркнул, что ключевым вопросом для развития СМП является арктическое судостроение. "Здесь на стапеле стоит "Чукотка", на воде - "Якутия", закладываем новый ледокол и скоро еще один будет заложен. На восточных верфях "Звезды" строится сверхмощный ледокол, лидер", - перечислил гендиректор "Росатома".

Лихачев напомнил о принятом президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году решении о перезапуске СМП. "Жизнь показывает его актуальность для связывания нашей страны, поддержки экспорта, беспрепятственного выхода к большой воде. Это имеет жизненное значение для нашей страны", - обратил внимание он.

"И в мире одновременно с этим растет спрос на устойчивые, надежные логистические пути. И именно такой быстрый, безопасный, конкурентоспособный путь мы и предлагаем нашим партнерам", - подчеркнул Лихачев.

"Я хочу обратиться к нашим друзьям, братьям по оружию мирного атома, поблагодарить их за те успехи, которые уже достигнуты коллективом. "Росатом" здесь не только заказчик, но и участник этой работы. Вот так, все вместе мы добьемся того, что Северный Морской путь станет самым конкурентоспособным маршрутом в мире", - подытожил он.