Путин заявил, что РФ продолжит строительство ледоколов и других судов для работы в Арктике

Президент России убежден, что рабочие, инженеры, ученые-атомщики, специалисты разных профессий, отечественные верфи и смежные предприятия "четко и в срок решат все поставленные перед ними задачи"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Россия продолжит строить новые ледоколы и другие суда для работы в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград".

Глава государства напомнил, что недавно посетил Чукотку, где пообщался с местными жителями. "И там - на Чукотке, на Ямале, на Таймыре, в Якутии, во всех других наших арктических регионах очень ждут таких новых мощных ледоколов, других судов высокого ледового класса. И мы обязательно будем последовательно решать эти задачи, расширять наш арктический флот, ставить перед собой новые амбициозные ориентиры. Безусловно, будем работать в этом направлении", - заверил Путин.

Он убежден, что рабочие, инженеры, ученые-атомщики, специалисты разных профессий, отечественные верфи и смежные предприятия "четко и в срок решат все поставленные перед ними задачи".

Президент добавил, что уже в скором будущем ледокол "Ленинград" отправится нести вахту в Арктику. "Уверен, он будет гордо носить свое славное имя, долгие годы работать на благо всей России", - подчеркнул Путин. Он пожелал строителям и будущему экипажу ледокола больших свершений.