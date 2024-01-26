Росатом, ОСК и Балтийский завод намерены сдать ледокол "Ленинград" раньше срока

По словам главы Росатома Алексея Лихачева, закладка нового атомного ледокола является очередным этапом в развитии всей работы РФ на Северном морском пути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что корпорация вместе с ОСК (Объединенная судостроительная корпорация) и Балтийским заводом сделает все возможное для того, чтобы новый атомный ледокол "Ленинград" был сдан в эксплуатацию в срок или раньше.

"Мы будем вместе с балтийцами, вместе с ОСК делать все, чтобы даже чуть опередить время", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли строительство ледокола завершено в срок в 2028 году. "Мы действительно относимся к этой работе как к своей собственной. Мы комплектный поставщик: энергетические, турбинные установки, АСУТП [Автоматизированная система управления технологическим процессом]. Для нас, конечно же, это лямка на двоих. Поэтому сделаем все, чтобы как можно скорее "Ленинград" вошел в строй", - добавил глава Росатома.

По словам Лихачева, закладка нового атомного ледокола является очередным этапом в развитии всей работы РФ на Северном морском пути. "Это решение важнейшей и, может быть даже, жизненно важной задачи для нашей страны именно в эти непростые времена", - отметил он. Лихачев подчеркнул, что для страны эта возможность двигаться по морским каналам, выходить на большую воду как никогда важна. "И мир очень просит, я бы сказал, требует безопасных, новых логистических маршрутов. И значение СМП в том или ином смысле трудно переоценить", - высказал свое мнение глава Росатома.