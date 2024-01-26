Минпромторг проработает вопрос о создании в России государственной торговой сети

Замминистра Виктор Евтухов уточнил, что тему предстоит детально проработать и сформировать позицию

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Минпромторг РФ в соответствии с поручением президента Владимира Путина проработает вопрос о создании в России государственного ретейлера или иных дополнительных каналов дистрибуции товаров, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Глава государства сказал, что даст поручение проработать вопрос. Естественно, мы это поручение выполним", - сказал Евтухов. Он уточнил, что тему предстоит детально проработать и сформировать позицию.

23 января в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов один из участников предложил создать государственную компанию в сфере ретейла, которая могла бы конкурировать с ведущими участниками рынка, а также способствовать продвижению отечественных товаров, в том числе на полки магазинов. Глава государства ответил, что власти изучат данную инициативу.