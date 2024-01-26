Абоненты телефонных операторов в РФ получат возможность разорвать договор в любой момент

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Абоненты телефонных операторов в РФ с 1 сентября будут вправе разорвать договор на оказание услуг связи в любой момент при условии их оплаты. Об этом говорится в обновленных правилах оказания услуг телефонной связи, которые утверждены правительством России. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Также документом определено, что отсутствие использования услуг связи абонентом в период, который установлен договором, признается действием, направленным на расторжение договора по инициативе абонента.