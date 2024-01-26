ЕЭК разрешит до конца мая 2024 года беспошлинный ввоз 100 тыс. тонн томатов в РФ

Министр ЕЭК по торговле Андрей Слепнев отметил, что на данный момент наблюдается рост спроса на томаты, а также тенденция к частичному переориентированию сельхозпроизводителей с одних видов помидоров на другие

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение до конца мая освободить от уплаты таможенной пошлины среднеплодные и крупноплодные томаты, ввозимые в Российскую Федерацию в объеме до 100 тыс. тонн и до 6 тыс. тонн в Белоруссию. Об этом сообщается в пресс-релизе комиссии.

"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении среднеплодных и крупноплодных томатов, за исключением томатов ребристой, продолговатой и вишневидной формы. Льгота будет предоставляться до конца мая 2024 года для объема поставок не более 100 тыс. тонн в Российскую Федерацию. До 6 тыс. тонн томатов в рамках льготы можно будет также ввезти в Республику Беларусь", - говорится в релизе.

Министр ЕЭК по торговле Андрей Слепнев отметил, что на данный момент наблюдается рост спроса на томаты, а также тенденция к частичному переориентированию сельхозпроизводителей с одних видов помидоров на другие.

"В связи с невозможностью резкого увеличения производства тепличных томатов сбалансировать рынок в краткосрочной перспективе помогут импортные поставки", - отметил министр.

Речь, по его словам, может идти, в частности, о Турции, Китае, Египте и Иране, продукция которых может быть сопоставима по ценам с отечественным производством.