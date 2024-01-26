Операторы связи с 1 сентября смогут новыми способами уведомлять клиентов о допуслугах

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Операторы связи будут уведомлять своих клиентов о подключении допонительных услуг с 1 сентября 2024 года в письменной форме, через смс, голосовым вызовом и уведомлением в личном кабинете абонента, следует из обновленных правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных правительством РФ.

В документе отмечается, что оператор должен уведомить абонента об изменениях не менее чем за 10 календарных дней до их вступления. Также оператор должен дополнительно направить абоненту текстовое сообщение при помощи смс или через личный кабинет абонента. Абонент же будет вправе отказаться от получения информации об изменении тарифов в виде смс, но будет должен предоставить иной способ извещения об изменениях.