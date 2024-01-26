Спрос на облигации "Совкомбанк факторинга" превысил предложение в четыре раза

Номинальная стоимость облигации составила 1 тыс. рублей

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Спрос от частных и институциональных инвесторов на дебютный выпуск облигаций "Совкомбанк факторинга" превысил объем размещения в четыре раза, следует из сообщения компании. Книга заявок по выпуску этих облигаций общим объемом 500 млн рублей была открыта 25 января.

Ставка купона составила 16%. Номинальная стоимость облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций - пять лет, оферта предусмотрена через 1,5 года, купонный период составляет 91 день.

Учитывая, что выпуск носил дебютный характер с целью оценки потенциала эмитента, как публичного заемщика, возможность увеличения объема облигационного займа компанией не рассматривалась. При определении аллокаций приоритет отдавался заявкам тех инвесторов, которые изъявили желание участия в выпуске на этапе премаркетинга, рассказали в компании.

"Высокий интерес со стороны инвесторов к размещению данного выпуска показал значительный потенциал инструментов фондирования группы "Совкомбанк". Эмитент рассмотрит возможность нового размещения облигаций в ближайшее время", - добавили там.

Облигации вошли во второй уровень листинга на Московской бирже, дата расчетов - 30 января 2024 года. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск размещается в рамках программы с регистрационным номером 4-00710-R-001P от 10 апреля 2023 года. Регистрационный номер выпуска: 4-01-00710-R-001P от 25 мая 2023 года.