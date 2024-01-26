Капзатраты на строительство рудника "Мир-Глубокий" составили $1,8-2 млрд

Компания "Алроса" ожидает, что объем добычи алмазов составит около 94,7 млн тонн

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" оценивает капзатраты на строительство рудника "Мир-Глубокий" в $1,8-2 млрд. При выходе рудника на проектную мощность по добыче 2 млн тонн руды компания планирует добывать 5,6 млн карат в год, следует из презентации, которую в ходе выставки-форума "Россия" представил начальник отдела эксплуатационной геологии "Алросы" Алексей Евстратов.

Компания ожидает, что объем добычи алмазов составит около 94,7 млн тонн, а ожидаемый объем выручки составит 2 трлн рублей.

По словам Евстратова, разведка глубоких горизонтов кимберлитовой трубки "Мир" позволила прирастить запасы алмазов на 62 млн карат. "Основные проектные решения будут доработаны в 2025 году, в 2034 году будет выдана первая руда на-гора, и в конце 30-х годов выходим на проектную максимальную мощность в 2 млн тонн руды", - добавил он.

Кимберлитовая трубка "Мир" - одно из крупнейших и наиболее известных в мире месторождений алмазов, расположенное в Мирнинском районе Якутии. С 2009 года добыча на месторождении осуществлялась подземным способом. В 2016 году на долю подземного рудника "Мир" приходилось около 9% общей добычи алмазов группы "Алроса". Рудник "Мир" находится на консервации после аварии, произошедшей 4 августа 2017 года, когда в результате прорыва воды из карьера затопило шахту рудника, в которой находился 151 человек. Восемь горняков погибли.

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья. "Алроса" обеспечивает до 90% добычи алмазов в России. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.