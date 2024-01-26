Российские владельцы арены в Хельсинки согласовали дату ее продажи

Как отметила газета Helsingin sanomat, несмотря на договоренности, покупатель по-прежнему опасается, что россияне могут выйти из сделки до конца февраля

ХЕЛЬСИНКИ, 26 января. /ТАСС/. Российские владельцы крупнейшей крытой спортивно-концертной площадки Helsinki Hall, ранее известной как Hartwall Arena, согласовали на 28 февраля ее продажу. Об этом сообщает газета Helsingin sanomat.

По ее данным, несмотря на договоренности, покупатель по-прежнему опасается, что россияне могут выйти из сделки до конца февраля. Если сделка не состоится, государство начнет процесс экспроприации, который, как полагают, завершится крайне быстро. В этом случае к середине лета зал перейдет в собственность государства, после чего его можно будет передать новым владельцам.

Финские СМИ называли множество возможных покупателей, среди которых были транснациональные корпорации по организации концертов и мероприятий, а также финские бизнесмены.

Россияне приобрели спортивно-концертный комплекс у финского бизнесмена Харри Харкимо в 2013 году. Около 45% акций компании - оператора стадиона принадлежит российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Согласно реестру акционеров, у объекта 562 владельца, однако Ротенберг и Тимченко могут принимать ключевые решения независимо от других.

Helsinki Hall простаивает после начала специальной военной операции России на Украине. Ранее сообщалось, что власти Финляндии ищут способы взять этот спортивно-концертный комплекс под контроль. Как уточняла ранее Helsingin Sanomat, введенный 18 декабря 2023 года 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ позволяет конфисковать недвижимость, принадлежащую гражданам под санкциями ЕС.