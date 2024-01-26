Товарооборот Ростовской области и Белоруссии может вырасти на 6,5% в 2024 году

Прироста планируется достичь за счет увеличения производства техники и легкой промышленности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Товарооборот Ростовской области и Белоруссии по итогам 2024 года может увеличиться на 6,5% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил журналистам руководитель отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Ростове-на-Дону Дмитрий Шкурдь после ежегодного приема для глав дипломатических учреждений и консульского корпуса, аккредитованного на территории Ростовской области.

"Мы для себя ставим планку обычно не менее 5% рост, <…> но это даже маловато при учете уровня наших отношений. Я думаю, что [рост составит] 6,5% - будем к этому стремиться", - сказал Шкурдь.

По его словам, в январе-ноябре 2023 года товарооборот Ростовской области и Белоруссии составил более $726 млн. Это 105% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Шкурдь отметил, что существенного прироста внешнеторгового обмена по итогам 2024 года планируется достичь за счет увеличения производства техники и легкой промышленности.

"У нас техника приносит наибольший вклад. С нашей стороны я обозначил и легкую промышленность, думаю, мы должны здесь работать в плане открытия магазинов торговли белорусскими товарами, в том числе мультибрендовых магазинов, у нас есть такой положительный опыт - в Екатеринбурге открыт магазин [белорусской] сети "До дому". Это магазин, где представлены товары производства наших предприятий легкой промышленности, начиная от постельного белья заканчивая скатертями. Кроме этого, посуда. <…> Если он придет сюда, это будет для общего блага и хорошим вкладом, в том числе в наш товарооборот", - добавил Шкурдь.