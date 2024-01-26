Григоренко заявил, что у бизнеса есть запрос на проведение дистанционных проверок

Вице-премьер отметил, что цифровизация позволяет не приходить вообще физически на объект

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Проведение дистанционных проверок - без посещения объектов - может быть внедрено в работу контрольно-надзорных органов по запросу предпринимателей. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Бизнес очень активно участвует в работе [по реформированию контрольно-надзорной деятельности]. Что касается непосредственно задач на 2024 год. Мы, естественно, с бизнесом обсуждаем, что бы они хотели, как они это видят. От бизнеса пошел запрос на дистанционные проверки, бесконтактные проверки, потому что цифровизация позволяет не приходить вообще физически на объект <...>, позволяет какую-то информацию в удаленном режиме получать", - сказал он после встречи с бизнесом в Координационном центре правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия".

Согласно информации на слайдах презентации вице-премьера, представленной на встрече, доля проверок предпринимателей в 2023 году составила 52% от их общего числа - 352 тыс. Порядка 80 тыс. проверок - 23% от общего числа - было проведено в отношении строящихся объектов, 62 тыс. проверок прошли на объектах социальной сферы, 7% (28 тыс.) составили проверки государственных и муниципальных органов.