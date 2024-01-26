Компания начнет осуществлять их с 31 марта

КИШИНЕВ, 26 января. /ТАСС/. Компания Wizz Air запускает прямые рейсы в Кишинев из Будапешта и Венеции, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

"С 31 марта 2024 года наши граждане смогут путешествовать прямыми рейсами в Будапешт и Венецию по четвергам и воскресеньям", - написал министр в Telegram-канале.

Ранее Спыну заявлял, что власти Молдавии заинтересованы в привлечении как можно большего количества авиакомпаний в Кишиневский международный аэропорт, который снизил нагрузку на фоне вооруженного конфликта на Украине. В феврале 2023 года Молдавия закрыла свое воздушное пространство, а позже открыла узкий коридор для полетов в направлении Румынии.