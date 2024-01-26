Кабмин запретил покупку зарубежных ценных бумаг на средства индивидуальных инвестсчетов

Минфин ранее предложил ограничить возможность приобретения ценных бумаг зарубежных эмитентов на ИИС в связи с санкционным давлением иностранных государств в отношении России

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило запрет на приобретение за счет средств на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные государства. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовых актов.

Ранее Минфин предложил ограничить возможность приобретения ценных бумаг зарубежных эмитентов на индивидуальном инвестиционном счете в связи с санкционным давлением иностранных государств в отношении РФ.

Индивидуальный инвестиционный счет - специальный счет с налоговыми льготами, который позволяет гражданам инвестировать в ценные бумаги, валюту и другие финансовые инструменты.

В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года вводятся долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС-3). Их можно открыть на срок от пяти лет к уже существующим трехлетним ИИС-1 и ИИС-2.

Сумма средств, которую можно вносить на ИИС-3, не ограничена. Возврат средств с ИИС-3 до срока возможен при прекращении договора и отказа от налогового вычета. Исключением является возникновение особой жизненной ситуации - оплата дорогостоящего лечения, тогда будет сделан возврат активов, но договор ИИС не закроют.