Шохин призвал объединить информационные ресурсы с мерами поддержки бизнеса

Президент РСПП отметил, что за последние годы правительство создало качественные информационные платформы, в частности, для досудебного обжалования решений контрольно-надзорных органов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Информационные ресурсы, на которых бизнесу предоставляются меры поддержки, должны действовать в формате "одного окна". Об этом сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью ТАСС в Координационном центре правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия".

"Вопрос в том, нужно ли на "Госуслуги" переводить [предоставление бизнесу поддержки], или нужно говорить об интеграции существующих платформ. Для нас конкретная задача, чтобы все платформы, где такого рода меры поддержки прописаны, были "одним окном", их как-то объединить либо в одну платформу, либо чтобы были легкие шлюзы, интерфейсы перехода с одной платформы на другую. Мне кажется, что нужно эту задачу решить в первую очередь", - сказал он.

Президент РСПП отметил, что за последние годы правительство создало качественные информационные платформы, в частности, для досудебного обжалования решений контрольно-надзорных органов. Он также указал на то, что "Госуслугами" пользуются индивидуальные предприниматели и малый бизнес.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на письмо директора департамента Минцифры Сергея Сергиенко "Деловой России", "Опоре России" и РСПП сообщили о том, что министерство предлагает новую схему взаимодействия бизнеса с органами власти, при которой для запросов властей к компаниям и ответов на них будет использоваться портал госуслуг.