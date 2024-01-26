"Автодор" получит 55,2 млрд руб. на погашение привлеченных облигаций на строительство М-12

Минтрансу поручено осуществлять контроль за расходованием выделенных средств и представить до 1 февраля 2025 года в кабмин доклад об их целевом использовании

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Правительство РФ поручило выделить Минтрансу 55,2 млрд рублей на предоставление "Автодору" средств для погашения привлеченных компанией в 2023 году облигаций на строительство трассы М-12 "Восток". Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Выделить Минтрансу России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2024 году бюджетные ассигнования в размере 55,2 млрд рублей для предоставления государственной компании "Российские автомобильные дороги" субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами государственной компании в целях исполнения обязательств, возникших в связи c получением государственной компанией привлеченного финансирования за счет выпуска и размещения ценных бумаг, для обеспечения погашения привлеченных в 2023 году облигационных займов на строительство автомобильной дороги М-12 "Восток", - говорится в документе.

Минтрансу поручено осуществлять контроль за расходованием выделенных средств и представить до 1 февраля 2025 года в кабмин доклад об их целевом использовании.

Движение по автодороге от Москвы до Казани было полностью запущено в конце декабря 2023 года. Трасса протяженностью 810 км проходит по территории пяти регионов страны: Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан. В ноябре 2023 года правительство РФ утвердило решение о продлении автомагистрали до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.