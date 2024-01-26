Доля позитивно оценивающих деловой климат компаний РФ в 2023 году выросла до 38%

В 2022 году их было всего 14%, сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. 38% российских предприятий позитивно оценили состояние делового климата в стране в 2023 году, тогда как в 2022 году их было всего 14%. Об этом сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью ТАСС в Координационном центре правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия".

"Очень многие параметры деловой среды с точки зрения бизнеса существенно улучшились. Если общая позитивная оценка делового климата компаний в 2022 году была где-то на уровне 14%, то в 2023 году эта цифра подскочила до 38%", - сказал он.

По мнению Шохина, это означает как адаптацию бизнеса к новым условиям, так и положительную оценку предпринимателями антикризисных действий правительства. Государству и бизнесу удается не только найти способы приспособиться к ситуации, но и развиваться, о чем говорит присутствие в повестке бизнеса вопросов устойчивого развития.