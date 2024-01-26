В кабмине заявили, что цифровизация проверок позволила сделать их проведение прозрачным

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко отметил, что в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности было отменено порядка 140 тыс. норм и правил, что составляет около 40% от общего количества

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Создание облачной федеральной системы с информацией обо всех проверках позволило сделать их проведение максимально прозрачным. Такое мнение в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия" высказал вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Цифровизация проверок позволила сделать саму среду проверок очень прозрачной. Дело в том, что была сделана облачная система федеральная. И, чтобы проверка могла начаться, закончиться и вообще существовать, она должна быть отражена в этой информационной системе в режиме реального времени. <…> Эта система интегрирована с информационной системой генеральной прокуратуры, у нас в этом плане действует второй ключ в виде надзора, который гарантирует определенное качество как по причинам назначения проверок, так и по соблюдению норм и правил проверок", - сказал он.

Григоренко отметил, что в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности было отменено порядка 140 тыс. норм и правил, что составляет около 40% от общего количества. Эта мера позволяет бизнесу экономить порядка 200 млрд рублей ежегодно.

Вице-премьер добавил, что внедряется рискориентированный подход при назначении проверок. "Если бизнес не нарушает, то проверка к нему не приходит. <…> И от обратного, что бизнес должен понимать, когда к нему придет проверка. <…> Надзорный орган заранее информирует бизнес о так называемых рисках", - сказал он.

Кроме того, был введен сервис досудебного обжалования, который позволяет оспорить решения контрольных органов в электронном виде, подав заявление через специальный сервис на портале госуслуг. "Направление нашей работы - еще большее упрощение механизма досудебного обжалования, чтобы он был еще более простым, понятным, удобным", - пояснил Григоренко.