Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги разнонаправленно

В частности, индекс Мосбиржи увеличился до 3 163,21 пункта

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский рынок акций провел пятницу в слабоволатильном ключе, как и все предыдущие сессии торговой недели. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,17% - до 3 163,21 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,84% - до 1 109,95 пункта.

Курс юаня вырос на 0,11% - до 12,49 рубля, доллара - на 0,84%, до 89,73 рубля, евро - на 0,90%, до 97,41 рубля.

"Индекс Мосбиржи не накопил достаточных сил для покорения отметки 3 200 пунктов. Некоторую поддержку акциям сегодня оказало ослабление рубля, однако ценовой спад в нефти и приближение выходных нивелировали преимущество валютного фактора", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рост осторожности в настроениях на уходящей неделе также могла вызвать активизация санкционного новостного фона, в частности, новости о подготовке ЕС нового очередного антироссийских санкций, добавил эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии были акции "Яндекса" (+3,45%), расписки "Озона" (+2,15%), котировки ВК (+1,62%), бумаги ОГК-2 (+1,52%), привилегированные акции "Башнефти" (+1,35%) и котировки "Газпром нефти" (+1,25%).

"Яндекс" в пятницу продолжал ралли этой недели на новостях по реструктуризации и на повышенных объемах тестировал важное долгосрочное сопротивление 2,875 тыс. рублей. Наша фундаментальная цель по "Яндексу" на данный момент установлена на 3,13 тыс. рублей", - указывает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Акции "Газпром нефти" и "Башнефти" поддерживали ожидания выплаты итоговых дивидендов за 2023 год.

В наибольшем минусе к завершению сессии оказались котировки Qiwi (-1,74%), бумаги ЛСР (-1,42%), акции "Черкизово" (-1,20%), котировки "Газпрома" (-0,99%), бумаги "Детского мира" (-0,85%) и акции "Полиметалла" (-0,84%).

Прогнозы экспертов

Ожидания "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на понедельник, 29 января - 3 125 - 3 225 пунктов, по курсу доллара - 88-91 рубль.

По прогнозу Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов, пара доллар/рубль может показать движение в диапазоне 88-90 рублей, евро/рубль - в коридоре 96-98 рублей, пара юань/рубль - в интервале 12,2-12,7 рубля.

В понедельник группа "Позитив" опубликует предварительные данные по отгрузкам за 2023 год, "Норникель" - операционные результаты за IV квартал 2023 год. На рынке США квартальные финансовые результаты представят F5 Networks и Whirlpool.