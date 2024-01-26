В Конгрессе назвали решение Байдена по СПГ угрозой росту экономики США

Белый дом поддается давлению со стороны радикалов-экстремистов, не уделяя внимания воздействию на энергетику и национальную безопасность, заявил лидер республиканского большинства Стив Скэлис

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Решение президента США Джо Байдена приостановить одобрение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) является ударом по американской энергетике и ставит под угрозу национальный экономический рост. Такое мнение выразил лидер республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США Стив Скэлис (от штата Луизиана).

"Речь идет о возмутительной атаке на американскую энергетику, самом свежем примере того, что Белый дом поддается давлению со стороны радикалов-экстремистов, не уделяя ни малейшего внимания воздействию [принятого решения] на нашу энергетику и национальную безопасность", - говорится в письменном заявлении Скэлиса.

"Оно (решение Байдена - прим. ТАСС) ставит под угрозу не только американский экономический рост, американские рабочие места и энергетическую безопасность Америки, но и поставки энергоносителей нашим союзникам в Европе, когда те больше всего в них нуждаются", - полагает влиятельный законодатель. Луизиана, которую он представляет, является одним из ключевых производителей СПГ в Соединенных Штатах.

Как объявил ранее в пятницу Байден, власти США приостановят процедуры одобрения новых контрактов на поставки СПГ за рубеж. Пауза "обусловлена сущностью климатического кризиса", экзистенциальной угрозы нашего времени, заявил глава американской администрации.

Объем мирового экспорта СПГ в прошлом году вырос всего на 2%, что стало минимальным показателем с 2014 года, не считая исключительного падения в ковидном 2020 году, сообщило в январе Международное энергетическое агентство (МЭА). По итогам 2024 года прогнозируется рост на 3,5%. При этом США в прошлом году впервые стали главным мировым экспортером СПГ (116 млрд куб. м), обогнав Австралию и Катар (по 106 млрд куб. м). Вместе эти три страны обеспечили около 60% мирового предложения сжиженного газа.