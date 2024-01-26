МИД РФ: США стремятся лишить Индию преимуществ от выгодных закупок российской нефти

Индийские компании стабильно повышают собственную конкурентоспособность на мировом рынке за счет российской нефти, подчеркнули в российском дипведомстве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Вашингтон стремится лишить Нью-Дели преимуществ от выгодных закупок российской нефти. Об этом заявили в МИД России, отвечая на поступившие к пресс-конференции главы дипведомства Сергея Лаврова вопросы.

"Россия на протяжении многих лет продолжает вносить вклад в дело обеспечения энергетической безопасности Индии. Поставки энергоносителей, наряду с реализацией проекта возведения АЭС "Куданкулам", - важная составляющая такой работы. За счет переработки черного золота, закупаемого у нас по выгодной цене, индийские компании стабильно повышают собственную конкурентоспособность на мировом рынке. Вашингтон же и его сателлиты нацелены на то, чтобы лишить наших партнеров этого преимущества", - указали в дипведомстве.

Как подчеркнули в МИД РФ, стремление Запада навязать отдельным странам Южной Азии свою доктринальную, выстроенную по схемам НАТО версию "индо-тихоокеанства" присутствует. "И Россия это видит. Вместе с тем очевидно, что у данного субрегиона в целом нет потребности в каком-либо внешнем менторстве, тем более силовом, - продолжили в дипведомстве. - К тому же Индия и Пакистан, являющиеся важными участниками процессов построения неблокового пространства трансграничной взаимосвязанности, работают в иных форматах с позитивной, созидательной повесткой, таких как ШОС. На аналогичные задачи ориентированы и другие субрегиональные игроки, которые заинтересованы в решении жизненно важных вопросов устойчивого развития и процветания".

При этом, как отметили в МИД РФ, если смотреть на ситуацию шире, то об активных попытках США и их союзников развалить региональную архитектуру безопасности и завести НАТО на новые географические контуры уже можно говорить, скорее, в контексте зоны Восточной Азии. "В этом локальном поле сформирован "пул особых партнеров" Североатлантического альянса - Япония, Республика Корея, Австралия, Новая Зеландия, которые не только готовы предоставить себя под реализацию натовских задач, но и хотят сбить с "пути истинного" страны Юго-Восточной Азии", - резюмировали в министерстве.