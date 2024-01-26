Путин поручил наращивать экономические возможности Санкт-Петербурга

Президент также поставил задачу расширять инфраструктуру внешней торговли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу наращивать экономические возможности Санкт-Петербурга и Ленинградской области, расширять инфраструктуру внешней торговли. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию города и Ленинградской области.

"Нам необходимо и дальше наращивать экономические возможности Петербурга и Ленинградской области. Что важно, делать это комплексно, основываясь на долгосрочных планах развития всей агломерации, учитывая, что город и область тесно связаны", - сказал Путин, отметив, что так было с советских времен.

Среди ключевых задач он назвал "укрепление приоритетных отраслей промышленности, таких как судостроение, фармацевтика; реализация потенциала сферы услуг и креативных индустрий; расширение инфраструктуры внешней торговли, в том числе за счет развития морских портов и терминалов".

По словам президента, это ключ к созданию современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, к наращиванию выпуска высокотехнологичной продукции и услуг, созданию базы для открытия новых компаний, а значит для повышения устойчивости и диверсификации экономики региона в целом. "И, конечно, решая экономические задачи, поддерживая деловую активность, одновременно нужно наращивать усилия по строительству жилья, объектов социальной инфраструктуры, создавать среду, которая позволит на новом уровне раскрыть богатые туристические и рекреационные возможности региона", - добавил Путин.

Он предложил обсудить на совещании одну из инициатив в этой сфере - развитие всесезонного морского курорта "Горская". Глава государства пояснил, что планируется возвести "целый курортный городок, рассчитанный на отдых более 1,3 млн человек в год".

"Формирование такого туристического кластера позволит создать несколько тысяч рабочих мест с высокой, конкурентной зарплатой. <...> Реализация этого и других перспективных проектов даст дополнительные налоговые выступления в бюджеты Санкт-Петербурга и Ленобласти. А значит, появятся новые возможности для финансирования социальных программ, для строительства детских садов, школ, дорог, больниц, поликлиник", - заключил Путин.

О достигнутых успехах

Президент напомнил, что Санкт-Петербург - это важнейший исторический, культурный и деловой центр страны. "В Северной столице и в Ленинградской области проживают примерно 7,6 млн человек", - добавил он.

Путин продолжил, что в агломерации расположены ключевые логистические узлы и морские порты, успешно работают крупнейшие научно-технологические и образовательные центры, производственные и индустриальные площадки.

"Основой промышленности Санкт-Петербурга являются перерабатывающие отрасли - это 10,6% примерно. Судостроение, машиностроительный комплекс, включая тяжелое и энергетическое машиностроение, предприятия ОПК. Рост промышленного производства в Санкт-Петербурге в 2021 году составил 6,4%. В 2022 году чуть пониже - 6,1%. А за январь - ноябрь прошлого года вырос до 9,6%. Ведущие отрасли Ленинградской области - это нефтепродукты, пищевая и химическая промышленности. В целом на долю петербургской агломерации приходится 8,5% обрабатывающих производств всей России. И примерно 7,5% ВВП страны. И та, и другая цифра солидные", - указал Путин.