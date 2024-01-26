Доля экспорта в ЕС и США через порты Петербурга снизилась до 13%

Она сократилась за два года, отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Доля экспорта в страны ЕС и США через порты Петербургской агломерации за два года снизилась с 77% до 13%. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

"Экспорт в европейские страны и США через порты агломерации снизился. За два года их доля сократилась с 77% до 13%", - сказал Решетников, добавив, что в плане поставок западные рынки практически полностью заместились восточными и дружественными странами.

В марте 2023 года статистическая служба Европейского союза Eurostat сообщила, что российский экспорт в страны ЕС за период с начала марта по конец декабря 2022 года упал на 53% - с €21,8 млрд в марте до €10,3 млрд в декабре. Как следствие, значительно снизилась доля России в общем импорте Евросоюза по шести ключевым категориям: по газу - с 36% в 2021 году до 21% в 2022 году, по углю - с 45% до 22%, по нефти и нефтепродуктам - с 28% до 21%, по удобрениям - с 29% до 22%, по железу и стали - с 16% до 10%.