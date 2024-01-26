Путин заявил о необходимости улучшать сообщение в Петербурге и области

Президент отметил, что люди часами добираются до работы или соцобъектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Транспортное сообщение в Санкт-Петербурге и Ленинградской области нужно улучшать, чтобы люди перестали часами добираться до работы или соцобъектов. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Санкт-Петербургской агломерации.

"Обсудим, что в целом нужно сделать для улучшения транспортного сообщения, в частности доступности для ряда крупных жилых районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы людям не приходилось часами добираться на работу, учебу и в социальные объекты", - анонсировал глава государства одну из тем совещания.

Путин подчеркнул и важность строительства железнодорожной инфраструктуры. "В том числе это касается северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов Санкт-Петербурга", - уточнил он. "Естественно, делать это нужно с учетом планов грузоперевозчиков, - отметил Путин. - Но двигаться по этому направлению все равно нужно".

Президент напомнил, что "просил подумать и предпринять необходимые шаги по развитию аэропортов Пулково и Левашово". "Хотелось бы услышать, как идет работа", - обратился глава государства к участникам совещания.