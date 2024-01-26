Путин заявил о необходимости использовать градостроительный потенциал для развития Питера

Президент отметил, что в области развернут капитальный ремонт автодорог

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Для успешного развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области необходимо в полной мере использовать их градостроительный потенциал, реализовывать комплексные проекты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию агломерации Санкт-Петербурга.

"Для успешного развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области нужно в полной мере полной мере использовать градостроительный потенциал этих территорий, реализовывать комплексные проекты, которые повышают качество жизни людей, предоставляют рабочие места, стимулируют рост смежных отраслей региональной экономики", - сказал он, добавив, что в их числе проекты по развитию дорожной инфраструктуры, по формированию надежного транспортного каркаса Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Путин отметил, что в этой сфере уже многое сделано за последние годы, так, например, запущен Западный скоростной диаметр трассы М-11 "Нева", обход Гатчины. Президент добавил, что в области развернут капитальный ремонт автодорог: реконструкция участков автодорог Сортовала, автодорога "Скандинавия" и кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга, строительство Лиговоского путепровода и моста.

"Ну, и много новых, еще более масштабных задач нам предстоит решить. Так, одним из значимых проектов является широтная магистраль скоростного движения, а также второе автодорожное кольцо вокруг Санкт-Петербурга. Они вместе с уже действующими автострадами обеспечат создание эффективной дорожной сети всей Санкт-Петербургской агломерации", - обратил внимание глава государства.

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