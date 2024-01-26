МИД РФ: решения ОПЕК+ продиктованы экономической логикой и не направлены против кого-либо

Сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией носит взаимовыгодный и доверительный характер, отметили в министерстве

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Решения, принимаемые в рамках ОПЕК+, продиктованы исключительно экономическими соображениями и не направлены на кого-либо. Об этом говорится в ответах российского дипведомства на вопросы, присланные на пресс-конференцию главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Западные страны, привыкшие манипулировать ценами на нефть в угоду собственной политической конъюнктуре, теперь вынуждены считаться с договоренностями в рамках ОПЕК+ - формата, подтвердившего за последние годы свою эффективность. Принимаемые в его рамках решения диктуются исключительно соображениями экономического характера и не направлены против кого-либо. Сотрудничество же между Российской Федерации и Саудовской Аравией на данном направлении носит взаимовыгодный и доверительный характер", - отметили на Смоленской площади.

Там подчеркнули, что формат ОПЕК+ вносит решающий вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка. "Благодаря такому взаимодействию поддерживается довольно устойчивый баланс между спросом и предложением, что находит свое отражение в цене, благоприятной как для производителей, так и для покупателей", - заключили в министерстве.