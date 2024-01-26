В Буркина-Фасо прошла церемония передачи зерна из РФ

Партия зерна в 25 тыс. тонн будет распределена среди нуждающегося населения, в первую очередь среди вдов защитников Буркина-Фасо, а также инвалидов

НАЙРОБИ, 26 января. /Корр. ТАСС Дарья Лабутина/. Россия передала Буркина-Фасо 25 тыс. тонн зерна в рамках гуманитарной поставки, церемония прошла в Уагадугу. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Кот-д'Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков.

"Вся партия зерна в 25 тыс. тонн была доставлена на территорию Буркина-Фасо из порта Абиджана (Кот-д'Ивуар). Она будет распределена среди нуждающегося населения, в первую очередь среди вдов защитников Буркина-Фасо, а также инвалидов", - отметил посол.

Он добавил, что на церемонии присутствовали министр иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Карамоко Жан Мари Траоре, а также министр связи, культуры, искусства и туризма Римтальба Жан Эмманюэль Уэдраого. Кроме того, были представители прессы и российской диаспоры.

"Представители буркинийской стороны поблагодарили президента России [Владимира Путина] за партию пшеницы, которая, по их словам, позволит улучшить гуманитарную ситуацию в стране, а также подчеркнули значимость сотрудничества между нашими государствами", - отметил посол.

Ранее Россия также направила партию зерна в 25 тыс. тонн в Сомали. Решение осуществить гуманитарные поставки в ряд стран Африки было принято Владимиром Путиным на втором саммите Россия - Африка.