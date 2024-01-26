Шувалов заявил, что банк БРИКС не выполняет своих функций

Он нуждается в перезапуске, добавил председатель ВЭБ.РФ

КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Созданный странами БРИКС Новый банк развития в настоящее время не выполняет своих функций, и структура нуждается в перезапуске. Об этом сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на встрече со школьниками, студентами и молодыми преподавателями в Казани. Россия в 2024 году председательствует в БРИКС (встреча пройдет в Казани), ВЭБ.РФ при этом стал председателем в механизме межбанковского сотрудничества.

"Новый банк развития (НБР), который был создан, сейчас это большая проблема, потому что он не работает и не выполняет своих функций. Наверное, пока не перезапустят Новый банк развития никаких многосторонних финансовых организаций внутри БРИКС создавать не будут. <...> Или должно быть какое-то другое решение. Но вообще, в принципе, для БРИКС, для финансовой системы, для всех стран - сейчас в повестке вопрос № 1 - это перезапуск Нового банка развития", - сказал Шувалов.

По его словам, в ближайшей перспективе внутри БРИКС не появится фондов, включающих сразу несколько стран. "Я сомневаюсь, что сейчас БРИКС в такой форме, что <...> будет создавать такие фонды. Но, например, некоторые члены БРИКС такие фонды создавать могут. Это может быть российско-китайский фонд, российско-индийский фонд, но фонд внутри БРИКС, я думаю, нет, <...> потому что всегда должен быть оператор такого фонда", - сказал Шувалов, отмечая, что такую функцию оператора должен выполнять банк.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите объединения в Форталезе в июле 2014 года. Его цель - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. За годы своей работы банк одобрил 98 проектов в общей сложности на $33,2 млрд в таких областях, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство. Штаб-квартира НБР располагается в Шанхае. В 2023 году структуру возглавила бывший президент Бразилии Дилма Руссефф.