Индия и Франция создадут рабочую группу по сотрудничеству в области атомной энергетики

Стороны обсуждают технологии и инженерные вопросы, коммерческое соглашение, проблемы локализации

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 января. /ТАСС/. Власти Индии и Франции договорились создать рабочую группу по сотрудничеству в области атомной энергетики. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, принятом по итогам визита в южноазиатскую республику президента Эмманюэля Макрона.

"Оба лидера высоко оценили связи Индии и Франции в области гражданской ядерной энергетики и усилия по сотрудничеству в области мирного использования ядерной энергии, особенно в связи с проектом строительства атомной электростанции Джайтапур. Они договорились созвать специальную рабочую группу по атомной энергетике в течение трех месяцев в рамках индийско-французского стратегического диалога", - сказано в тексте документа.

Париж и Нью-Дели достигли принципиальной договоренности о строительстве АЭС в Джайтапуре в январе 2016 года в ходе визита в индийскую столицу Франсуа Олланда, занимавшего в то время пост президента Франции. По согласованной главами двух государств дорожной карте близ Джайтапура в центральной Индии предполагалось возвести шесть французских реакторов совокупной мощностью 9,9 тыс. МВт. Ориентировочная стоимость проекта оценивалась экспертами в 1 трлн рупий (более $20 млрд). Это должны быть европейские ядерные реакторы третьего поколения с водяным охлаждением под давлением.

Индийско-французские переговоры затянулись из-за спора о цене. Как сообщил МИД Индии, сейчас стороны обсуждают технологии и инженерные вопросы, коммерческое соглашение, вопросы, связанные с запуском финансовых механизмов, проблемы локализации. "Обе стороны стараются продвинуться по этим вопросам и достигли прогресса", - отметил на брифинге по итогам визита Макрона первый замглавы МИД южноазиатской республики Винай Кватра.