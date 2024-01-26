Чернышенко сообщил о росте турпотока из РФ в ОАЭ в январе в 5,5 раза

По словам вице-премьера, ОАЭ вошли в тройку самых популярных туристических направлений для россиян

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Туристический поток из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в январе 2024 года вырос в 5,5 раза. ОАЭ вошли в тройку самых популярных туристических направлений для россиян, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с послом ОАЭ в Москве Мухаммедом Ахмедом аль-Джабером.

"В январе турпоток в ОАЭ вырос в 5,5 раза, войдя в топ-3 самых популярных туристических направлений для россиян. Это свидетельствует о добрососедских отношениях России и ОАЭ. Будем и дальше наращивать взаимные туристические обмены между нашими государствами", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.

Согласно сообщению, на встрече отметили, что отношения России и ОАЭ активно развиваются в области спорта. Чернышенко приветствовал участие спортсменов из ОАЭ в предстоящих "Играх будущего" в Казани.

По словам посла ОАЭ, сотрудничество двух стран достигло стратегического уровня благодаря взаимодействию лидеров обоих государств. Как напомнили в аппарате вице-премьера, в декабре 2023 года Владимир Путин совершил визит в Арабские Эмираты, где провел встречу с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. "Визиты на высшем уровне отражают дружественный настрой России и ОАЭ. Мы отмечаем совместные усилия, направленные на укрепление двухстороннего диалога. Также хотелось бы выразить благодарность за поддержку России в проведении Кубка президента ОАЭ по конному спорту, который становится доброй традицией. Перспективные вопросы сотрудничества будут нами проработаны", - отметил посол ОАЭ.