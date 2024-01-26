Рост по сравнению с 2022 годом превысил 5%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 января. /ТАСС/. Товарооборот Узбекистана и России по итогам 2023 года достиг $9,8 млрд, сообщил генеральный консул Республики Узбекистан в Ростове-на-Дону Бурхан Аликулов на ежегодном приеме для глав дипломатических учреждений и консульского корпуса, аккредитованного на территории Ростовской области. Рост товарооборота между странами по сравнению с 2022 годом превысил 5%.

"Если обратить внимание на взаимоотношения между Узбекистаном и РФ, ежегодно мы наблюдаем рост. Если по итогам 2022 года торговый оборот между Узбекистаном и РФ составил $9,3 млрд, то по итогам 2023 года этот показатель составил $9,8 млрд. Мы можем наблюдать рост", - сказал Аликулов.

По его словам, у Узбекистана и Ростовской области, в частности, есть потенциал для достижения положительных результатов. "Только за прошедший год представители бизнес-кругов Ростовской области посетили три раза Узбекистан. У нас имеется правовая база, подписано соглашение между Джизакской областью и Ростовской областью о межрегиональном сотрудничестве, которое предоставляет очень хорошую предпосылку для развития наших экономических отношений, наших связей культурно-гуманитарного характера и в сфере туризма", - отметил Аликулов.

Он также добавил, что в 2024 году планируется завершить проект в туристической сфере, начатый с Ростовом-на-Дону в прошлом году. "Думаю, что в этом году нам удастся завершить проект по поводу обмена туристическими операторами, чтобы увеличить турпоток между нашими странами. <…> Надеемся, что в ближайшее время вопросы логистики и другие моменты, которые временно ограничивают наши возможности, решатся", - сказал Аликулов.