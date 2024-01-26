Собственные доходы Удмуртии в 2023 году превысили 100 млрд рублей

Показатель вырос в два раза с 2017 года

ТАСС, 26 января. Собственные доходы Удмуртской Республики в 2023 году превысили 100 млрд рублей, этот показатель с 2017 года вырос в два раза, а доходы от малого и среднего предпринимательства выросли почти в три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова по итогам его поездки в регион.

"В 2017 году налоговые доходы от МСП в бюджет были порядка 10 млрд рублей, а только за 11 месяцев прошлого года - уже больше 27 млрд рублей. И если в 2017 году собственный бюджет составлял немногим более 49 млрд рублей, то в прошлом году республика перешла цифру в 100 млрд рублей собственных доходов", - говорится в сообщении.

Глава республики Александр Бречалов также рассказал Игорю Комарову, что Удмуртия в 2023 году произвела 1 млн тонн молока, продукция республики экспортируется, например, в Китай и Африку. При этом 42% занятого населения работает в малом и среднем предпринимательстве. Глава республики отметил, что в Удмуртии развиваются и небольшие проекты, например, в селе Норья Малопургинского района заработала амбулатория.

Как отметили в полпредстве, безусловным приоритетом для предприятий региона является исполнение гособоронзаказа, однако в портфеле всех организаций ОПК присутствуют продукты гражданского либо двойного назначения, их доля в производстве составляет 28,2%. "Только за прошлый год предприятиями региона запущено и реализуется около 90 проектов на общую сумму более 33 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

В республике также зарегистрирован исторический минимум по безработице - 0,37%, то есть менее 3 тыс. безработных граждан сейчас находятся в поиске работы и при этом представлено почти 22 тыс. вакансий.