Григоренко заявил, что концепция по улучшению госнадзора за бизнесом включает цифровизацию

Ее направлениями также являются упрощение системы досудебного обжалования и полный переход на риск-ориентированный подход при проверках предпринимателей

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Цифровизация, упрощение системы досудебного обжалования и полный переход на риск-ориентированный подход при проверках предпринимателей стали главными направлениями концепции по улучшению государственного надзора за бизнесом. Об этом в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия" высказал вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 25 декабря 2023 года на оперативном совещании со своими заместителями сообщал о том, что правительство РФ подготовило рассчитанную на два года концепцию, которая позволит в ближайшие годы улучшить государственный надзор за выполнением бизнесом необходимых требований.

"Мы продолжаем цифровизацию, потому что цифровизация дает возможность уходить в проактивный, бесконтактный, как сейчас, модно говорить - в удаленный - контроль и надзор, в том числе с использованием мобильных телефонов. Это первое направление нашей работы [в рамках концепции]. Второе направление - это еще большее упрощение механизма досудебного обжалования, чтобы он был еще более простым, понятным и удобным. Третье - это на сегодня ключевой элемент нашей работы - это внедрение так называемых рисков, на базе которых назначаются проверки", - сказал он.

Григоренко отметил, что информация о рисках публична и доступна бизнесу.

"Это [риски] набор показателей, совокупность которых позволяет говорить о том, что совершается правонарушение. Исправить его по-другому, иначе как проверкой, невозможно. <…> Мы обсуждаем с бизнесом эти риски, мы у бизнеса просим, спрашиваем, удовлетворены они этими критериями или нет. Если бизнес чем-то не удовлетворен - мы это обсуждаем и готовы корректировать", - пояснил он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.