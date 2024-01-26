Григоренко: выявление дублирования полномочий по проверкам бизнеса в КоАП продолжится

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства отметил, что работа по исключению дублирования была начата "с самого очевидного"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Выявление дублирования полномочий правоохранительных и контрольно-надзорных органов по проверкам бизнеса и отмена избыточных санкций за нарушение будут продолжены. Об этом в интервью в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме "Россия" сказал вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

В ноябре 2023 года кабмин одобрил проект закона, исключающий из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) 46 дублирующих составов.

"Это тонкая работа - исключение дублирования применения санкций к нарушениям разными надзорными органами. <...> Законопроект находится в Думе, в первом чтении принят. Сейчас аккуратно доинвентаризируем, смотрим, что можно еще сделать - около 60 составов было проинвентаризировано. Но работа тонкая, она продолжается", - сказал он.

При этом Григоренко отметил, что работа по исключению дублирования была начата "с самого очевидного". "Дальше постепенно будем смотреть, потому что тут же важно составы не потерять, гарантии, которые государство дает гражданину в качестве предоставляемых услуг. Потому что мы можем наотменять, а потом оно не будет работать", - пояснил вице-премьер.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.