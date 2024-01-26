По итогам 2023 года на 9% увеличился грузооборот, сообщается на сайте правительства

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Число перевезенных грузов в рамках "Евразийского агроэкспресса" составило 455 тыс. тонн. Ход реализации этого проекта, а также вопросы развития евразийской интеграции обсудили на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в Москве. В ее работе принял участие вице-премьер РФ Алексей Оверчук, говорится в сообщении на сайте правительства.

Участники заседания рассмотрели вопросы, направленные на дальнейшее развитие евразийской интеграции и совершенствование правовой базы союза. "Члены совета обсудили ход реализации совместного проекта государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по осуществлению ускоренных контейнерных железнодорожных и мультимодальных перевозок сельскохозяйственной продукции и продовольствия "Евразийский агроэкспресс". Отмечено, что в рамках совместного проекта перевезено 455 тыс. тонн грузов", - указано в сообщении.

Кроме того, отмечен рост грузооборота по итогам 2023 года на 9% в сравнении с 2022 годом. В настоящее время продолжается работа по масштабированию проекта на маршруты международного транспортного коридора Север - Юг, включая направления на Туркменистан, Иран, ОАЭ и Индию.

"Одобрен доклад "О макроэкономической ситуации в государствах - членах ЕАЭС и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития". В документе, в частности, отмечено, что рост большинства экономик государств - членов ЕАЭС складывается выше прогнозных значений", - говорится в сообщении.

За январь - сентябрь 2023 года совокупный ВВП государств - членов союза увеличился на 3,1%. За этот период промышленное производство в ЕАЭС выросло на 3,8%. Отмечается рост взаимной торговли, во всех государствах-членах доля экспорта товаров в ЕАЭС находится выше средних значений за 2015-2021 годы. Безработица в союзе находится на минимальном уровне за последние 10 лет и составляет по оценке за III квартал 3,5%.

Состоялся обмен мнениями по вопросу регулирования электронной торговли. Отмечено, что электронная торговля в странах Евразийского экономического союза с каждым годом развивается все стремительнее. "Одобрен проект решения Высшего Евразийского экономического совета об утверждении председателя суда ЕАЭС и его заместителей. В ходе заседания определен проект повестки заседания Евразийского межправительственного совета, запланированного к проведению 1-2 февраля 2024 года в Республике Казахстан", - указано в сообщении по итогам заседания.