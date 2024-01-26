В России создадут сервисы для преодоления цифрового разрыва между детьми и взрослыми

По словам председателя Альянса по защите детей в цифровой среде Елизаветы Беляковой, в 2024 году планируется реализовать несколько образовательных инициатив и организовать десятки просветительских мероприятий по всей стране

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Альянс по защите детей в цифровой среде намерен в 2024 году создать сервисы и контент, которые позволят преодолеть цифровой разрыв между детьми и взрослыми. Об этом в ходе презентации нового портала по цифровой безопасности "Цифратека" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ сообщила председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

По ее словам, альянс в этом году планирует реализовать несколько образовательных инициатив и организовать десятки просветительских мероприятий по всей России, направленных на повышение цифровой грамотности детей, родителей и педагогов. "Вместе с компаниями-основателями и членами консультативной группы мы нацелены на создание новых сервисов и полезного контента, которые позволят преодолеть цифровой разрыв между детьми и взрослыми", - добавила Белякова.

Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников сообщил, что организации запланировали реализацию нескольких инициатив в 2024 году, а одной из них станет подготовка тестовых заданий и проведение специальных мероприятий для детей в рамках всероссийской акции "Цифровой диктант". "Также мы приняли решение о том, что альянс выступит партнером номинации "Детский Рунет" в рамках Премии Рунета - 2024", - добавил он.

В рамках презентации было объявлено, что с 1 февраля начнется прием заявок на премию "За безопасное цифровое детство", организатором которой выступает Альянс по защите детей в цифровой среде. Как пояснили в пресс-службе, премия нацелена на поддержку проектов по развитию безопасной цифровой среды по всей России. "Подать заявку для участия в конкурсе смогут не только взрослые, но и дети в возрасте от 14 лет. Премия пройдет в трех основных номинациях: "Уроки безопасности в Сети" для учителей, "Взрослые и дети в интернете" для родителей и "Лучший юношеский проект" для детей", - добавили в пресс-службе альянса.

Об альянсе

Альянс по защите детей в цифровой среде был создан 1 сентября 2021 года крупнейшими российскими технологическими компаниями. Члены альянса взяли на себя добровольные обязательства, призванные повышать цифровую грамотность детей, родителей и педагогов, формировать и продвигать позитивный и образовательный контент, разрабатывать новые подходы для защиты детей в интернете, создавать необходимые информационно-технологические решения для защиты личных данных, проактивно выявлять и удалять контент, который может причинить вред здоровью и развитию детей.

Членами альянса выступают "Вымпелком", "Газпром-медиа холдинг", "Лаборатория Касперского", "Мегафон", МТС, VK, "Национальная медиа группа", "Ростелеком" и "Яндекс".

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.