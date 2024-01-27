ЦБТ исключил принудительный сбор биометрии для "умных" домофонов

Пользователи, которые пока не доверяют удаленной идентификации, могут продолжать пользоваться магнитным ключом, сообщили в Центре биометрических технологий

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Жителей домов не могут обязать сдавать данные для удаленной идентификации через "умные" домофоны, отказавшиеся могут продолжить использовать магнитный ключ. Об этом сообщается в Telegram-канале Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора Единой биометрической системы (ЕБС).

"Заметили в Telegram-каналах зловещий фейк об "умных" домофонах. Якобы в подъезды хотят пускать только по биометрии, а с жильцов еще и деньги за вход брать будут. <...> Прежде всего, закон запрещает принуждать людей к регистрации в ЕБС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрация в ЕБС возможна только на добровольной основе, а для того, чтобы воспользоваться любым биометрическим сервисом, необходимо дать согласие. Также в ЦБТ отметили, что благодаря ЕБС россияне получили полный контроль над своей биометрией, а на портале "Госуслуг" каждый может проверить, регистрировал ли он данные, и в случае необходимости отозвать согласие на их использование.

"Те, кто еще недостаточно доверяют удаленной идентификации, спокойно продолжают пользоваться магнитным ключом. Дискриминация граждан, отказавшихся от использования биометрии, не допускается", - подчеркнули в ЦБТ.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что Минцифры потребовало от компаний подключить "умные" домофоны к ЕБС и собрать с жильцов подъезда согласие на обработку данных.