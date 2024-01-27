В Ленобласти ВРП увеличился в 2,5 раза за последние 10 лет

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, инвестиционный портфель проектов, реализуемых в области, превышает 6,2 трлн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Валовой региональный продукт Ленинградской области увеличился за последние 10 лет в 2,5 раза - до 1,7 трлн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на совещании по развитию Санкт-Петербургской агломерации, состоявшемся в пятницу вечером с участием президента РФ Владимира Путина.

"За 2023 год мы ожидаем рост ВРП до 1,7 трлн рублей. За последние десять лет - рост в 2,5 раза. Это рекордная цифра", - сказал Дрозденко.

Он доложил президенту, что власти региона фиксируют ежегодный рост инвестиций. "За прошлый год у нас инвестиции вырастут на 13,5% - это свыше 635 млрд рублей, это 40% от ВРП региона. Такие показатели характерны для стран - лидеров социально-экономического развития мира", - отметил Дрозденко. По словам губернатора, инвестиционный портфель проектов, реализуемых в области, превышает 6,2 трлн рублей, что также является одним из наибольших показателей в России.

Дрозденко обратил внимание на то, что стабильное развитие региона привело к росту населения с 1,6 до 2 млн человек за последние 10 лет, что обусловило высокие темпы строительства жилья (по этому показателю Ленинградская область занимает первое место в СЗФО - в 2023 году было введено более 4 млн кв. м, причем 60% из них - малоэтажное строительство и ИЖС). Это в свою очередь стимулировало развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

"Особенное внимание мы уделяем объектам социальным - это школы, детские сады, поликлиники. За последние 5 лет мы построили 160 объектов, это рекордные цифры за всю историю, включая советский период. Благодаря софинансированию федерального бюджета мы сегодня строим Кудровскую развязку - она необходима, это город с населением уже более 100 тыс. <...> Это объезд Мурино - Новое Девяткино, это расширение до четырех полос Колтушского шоссе. 50 лет ждали мост через Свирь - его построили. Киришане ждали 30 лет новый мост - в феврале мы его сдаем. Это стройки, о которых раньше только мечтали в Ленинградской области, сегодня они реализуются. И, конечно, мы хотим, чтобы эти стройки продолжались", - заключил Дрозденко.

В числе наиболее важных проектов он указал на реализуемые совместно с Санкт-Петербургом строительство Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и КАД-2, линии метрополитена в самый густонаселенный город региона Кудрово и в нем же - крупного автобусного хаба с вокзалом и ремонтными станциями.