Физлица смогут не устанавливать кнопки SOS на ввозимые в РФ автомобили до конца 2027 года

Соответствующее постановление правительства будет опубликовано в ближайшие дни, сообщил источник

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Правительство РФ планирует продлить до конца 2027 года действие упрощенного режима ввоза в Россию автомобилей, который позволяет физлицам не устанавливать кнопки SOS на свои авто. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минпромторгу.

"Действие упрощенного режима ввоза на территорию России автомобилей, предоставляющий физическим лицам возможность не устанавливать устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), будет продлено до 31 декабря 2027 года. Соответствующее постановление кабмина будет опубликовано в ближайшие дни", - сказал источник.

Причины продления

По его словам, большинство отечественных автопроизводителей еще с середины 2022 года на конвейерах восстановили установку устройств вызова экстренных оперативных служб, подключаемых к системе "ЭРА-ГЛОНАСС". При этом с 1 октября 2022 года юрлица и индивидуальные предприниматели в рамках параллельного импорта также оснащают кнопками SOS ввозимые автомобили, напомнил собеседник агентства.

Он отметил, что в России отсутствует дефицит УВЭОС, что подтверждается данными за прошедший 2023 год, когда к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" было подключено более 1 млн транспортных средств. Российские производители этих устройств смогли импортозаместить компонентную базу и сейчас полностью обеспечивают растущий спрос автопрома и легального импорта.

"Продление для физлиц вызвано другим фактором. Физлица везут в основном через Дальний Восток, где сохраняется абсолютно нерегулируемый серый авторынок, где создается искусственный ажиотаж и накрутка стоимости. Чтобы исключить подобные спекуляции, упрощенный порядок сохраняется", - объяснил источник.

При этом, в основном, автомобили в Россию ввозят дилеры, юридические лица и индивидуальные предприниматели, а поток ввоза физлицами постепенно сокращается, поэтому "он существенно не угрожает легальному автопрому и дилерам", отметил он.

"Основной объем авто подключается к ЭРА-ГЛОНАСС, поэтому минимальная доля физлиц не должна существенно влиять на рост аварийности и снижение безопасности дорожного движения. Из-за санкций Японии через Владивосток частниками ввозится все меньше подержанных авто. Постепенно необходимость такого упрощенного порядка для физлиц на установку кнопок SOS сама по себе сойдет на нет", - заключил собеседник.

Об упрощенном техрегламенте

В мае 2022 года правительство упростило требования к сертификации автомобилей, в том числе было разрешено выпускать автомобили всех экологических классов от "Евро 0" до "Евро 5", не устанавливать на транспортные средства антиблокировочную систему тормозов. Также предполагалось, что автопроизводители могут не устанавливать устройство вызова экстренных служб на автомобили, которые были выпущены до 1 августа 2022 года. При этом такие авто необходимо было дооснастить этими устройствами до 1 февраля 2023 года. Кроме того, предполагалось, что с 1 июня 2023 года на все ввозимые в страну автомобили, в том числе физических лиц снова должны устанавливаться устройства вызова экстренных оперативных служб.

В июне 2023 года правительство РФ приняло решение о поэтапном возврате техрегламента в автопроме на период до 1 февраля 2024 года. Так, уже с 1 июня 2023 года выпускаемые на территории РФ транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже "Евро 2".Также предполагалось, что оснащение автомобилей антиблокировочной системой тормозов станет обязательным с 1 декабря 2023 года. При этом документ продлевал срок ввоза физлицами автомобилей без кнопки SOS до 1 февраля 2024 года.

Помимо этого, как ранее поясняли в Минпромторге, для брендов, не прекращавших официальные поставки в Россию, до 1 октября 2023 года сохранялся механизм ввоза по заключениям, оформляемым в рамках упрощенного техрегламента. А для брендов, официально прекративших свою деятельность в России, упрощенный механизм оценки безопасности продолжит действовать до 1 февраля 2024 года "с целью обеспечения населения автомобилями различных сегментов рынка".