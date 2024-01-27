Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов наладил выпуск нового вида топлива

Также на ТКНПЗ запустили производство моторного масла марки SAE 50 API CF-4 для дизельных двигателей в автомобилях и установках в условиях высоких температур, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан"

АШХАБАД, 27 января. /ТАСС/. Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ, Туркмения) начал выпуск дизельного топлива Hydro Plus, предназначенного для реактивных дизельных двигателей в условиях экстремального холода. Об этом в ходе заседания кабмина страны сообщил заместитель председателя правительства Батыр Аманов, пишет официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Также на ТКНПЗ было запущено производство моторного масла марки SAE 50 API CF-4 для мощных дизельных двигателей в автомобилях и установках в условиях высоких температур. Как пишет издание, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отметил, что изучение новых методов выпуска нефтепродуктов, приведение качества продукции в соответствие требованиям экологических стандартов являются основными задачами профильных предприятий страны.

ТКНПЗ производит высокооктановые неэтилированные автомобильные бензины, авиационный, осветительный и технический керосины, сжиженный газ, различные виды дизельного топлива, технических смазочных масел и полипропилена, а также электродный прокаленный кокс, дорожные и строительные битумы, различного рода пленки.