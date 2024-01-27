Выплату к 80-летию освобождения Ленинграда получили 56 тыс. ветеранов

Ее размер составил 50 тыс. рублей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Социальный фонд перечислил 56 тыс. ветеранам Великой Отечественной войны выплату к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"К 80-летию этой великой даты 56 тыс. ветеранов, проживающих в России, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и Прибалтике, получили юбилейную выплату от Социального фонда в размере 50 тыс. рублей. Блокада Ленинграда стала символом стойкости, единения и непреклонности духа нашего народа, когда каждый день был исполнен борьбы за выживание, дружбы, сострадания и бесстрашного героизма", - приводятся в публикации слова председателя Соцфонда Сергея Чиркова.

Согласно указу президента, выплата разово предоставляется награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

27 января ежегодно в Российской Федерации отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944).