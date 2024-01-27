В РФ экономически значимым компаниям разрешили не раскрывать информацию о себе

Норма введена в ответ на недружественные действия США и других стран Запада

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Компании, внесенные в список экономически значимых организаций, смогут не раскрывать информацию о своей деятельности, кроме как по запросу. Такое положение содержится в опубликованном указе президента РФ Владимира Путина. Норма введена в ответ на недружественные действия США и других стран Запада.

Как отмечается в документе, такие компании, а также владельцы их акций смогут не подчиняться требованиям по раскрытию информации, которые содержатся в законах "О банках", "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг", "Об аудиторской деятельности", "О консолидированной финансовой отчетности" и других. Для этого они должны направить уведомление в уполномоченные федеральные органы.

При этом если федеральные структуры направят в компании запрос о такой информации, организации обязаны ее предоставить. Публиковать эти данные в государственных информационных системах и других источниках запрещено.

Экономически значимая организация - это компания, обладающая существенным значением для экономического суверенитета и безопасности России. Перечень таких организаций составляет правительство РФ. Чтобы быть признанной экономически значимой, компании требуется объем выручки выше 75 млрд рублей, стоимость активов более 150 млрд рублей и штат сотрудников свыше 4 тыс. человек.