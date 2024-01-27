"Интер РАО" модернизировала энергоблоки на Пермской, Костромской и Гусиноозерской ГРЭС

Оборудование произвели российские машиностроительные предприятия

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Группа "Интер РАО" завершила модернизацию трех энергоблоков - на ГРЭС в Костромской области, Пермском крае и в Республике Бурятия - суммарной мощностью 1390 МВт, передает корреспондент ТАСС с церемонии пусков в режиме ВКС, которая проходит в рамках выставки-форума "Россия".

В результате модернизации установленная мощность энергоблока №1 Пермской ГРЭС увеличилась до 850 МВт, энергоблока №2 Костромской ГРЭС - до 330 МВт, энергоблока №2 Гусиноозёрской ГРЭС - до 210 МВт.

Работы проводились в рамках программы модернизации тепловой электроэнергетики, которая утверждена правительством России в январе 2019 года по поручению президента Владимира Путина. Все оборудование для модернизации произвели российские машиностроительные предприятия - "Силовые машины", Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик", "Белэнергомаш".

В результате модернизации будет гарантировано бесперебойное и качественное энергоснабжение промышленных предприятий Урала, Забайкалья, Центральных регионов России, отметила компания.

Программа модернизации тепловой энергетики предусматривает обновление до 2030 года 47 ГВт энергомощности и позволит замедлить темп старения оборудования, повысит надежность энергоснабжения потребителей и даст мощный импульс для развития отечественного энергомашиностроения. По результатам конкурентных отборов проектов модернизации тепловых электростанций на 2022-2028 годы около 40% (более 10 ГВт) приходится на проекты группы "Интер РАО".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 г. по 12 апреля 2024 г. на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.