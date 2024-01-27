Новак: ремонт оборудования на Нижегородском НПЗ займет как минимум 1-1,5 месяца

"Лукойл" оценивает технические решения и сроки восстановления, заявил вице-премьер РФ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Компания "Лукойл" оценивает технические решения и сроки восстановления оборудования на Нижегородском НПЗ. Ремонт займет как минимум 1-1,5 месяца, заявил ТАСС вице-премьер РФ Александр Новак.

"Я точно не могу сказать сейчас. Предприятие проводит оценку технических решений по восстановлению, оценку возможности быстрого восстановления оборудования, от этого будет зависеть, сколько займет времени. Минимальное - это все равно где-то около 1-1,5 месяца",- сказал он, отвечая на вопрос о сроках проведения ремонта установки на Нижегородском НПЗ. "Мы держим на контроле [этот вопрос]",- добавил вице-премьер.

Ранее Новак говорил, что вывод из эксплуатации установки каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ "Лукойла" не повлиял на стабильность российского рынка топлива, он полностью обеспечен бензином и дизелем. По его словам, объемы производства топлива в этом году значительно выше, чем в прошлом и полностью покрывают потребности рынка.

"Лукойл" 12 января сообщал, что работа одной установки на Нижегородском НПЗ временно остановлена в связи с технологическим инцидентом.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в РФ, его установленная мощность по переработке нефти составляет 17 млн тонн в год.