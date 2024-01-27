Минэнерго намерено продлить программу модернизации тепловых мощностей после 2030 года

Она предусматривает обновление до 2030 года до 47 ГВт энергомощности

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министерство энергетики России намерено предложить продлить программу модернизации тепловых энергомощностей, которая в настоящее время действует до 2030 года. Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов во время Дня энергетики на полях выставки-форума "Россия".

"В 2019 году правительство утвердило программу модернизации. Министерство энергетики будет просить продлевать эту программу", - сказал он.

Программа модернизации тепловой энергетики предусматривает обновление до 2030 года до 47 ГВт энергомощности и позволит замедлить темп старения оборудования, повысит надежность энергоснабжения потребителей и даст мощный импульс для развития отечественного энергомашиностроения.